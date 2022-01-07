Kaymakam Tunç, İsmail Ebul-İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları gezdi

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İsmail Ebul İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beraberinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Süleyman Çağlı ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mazlum Budak ile birlikte işletmecileri gezerek, yapılan üretim ve sağlanan istihdam hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.