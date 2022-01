Voleybolda Cizre’nin hedefi Avrupa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 yıl önce kurulan Allpower Akü Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı başarılarıyla kentin gururu oldu.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Cizre Belediyespor Voleybol takımı ilk yarıyı 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile tamamladı. Yönetim, ikinci yarıya iddialı başlamak istediklerini, playoff ve Avrupa’yı hedeflediklerini belirtti. Sezonun ilk yarısında grubunda 14 puan toplayan voleybol takımı adım adım playoff ve Avrupa’ya ilerliyor. Antrenman çalışmaları devam eden sporcular, maçlara hazır olduklarını belirterek, sezonun ikinci yarısına hazır olduklarını dile getirdi. Allpower Akü Cizre Belediyespor Voleybol Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, ilk devreyi istedikleri gibi bitiremediklerini ancak 5 galibiyetle bitirdiklerini söyledi. Çağlı, "Takımımız iyi inşallah daha iyi olacaktır. İyi hazırlandık ve şu an bir eksiğimiz yok. Maçlara hazırlanıyoruz. Herkesin morali yerinde. Oyuncalar daha çok kenetlendi ve istekliler. Takımımız sadece Cizre için değil bütün il için gurur verici bir takım. Bugün en üst ligde oynuyoruz. Takımımızın buraya kadar gelmesi büyük bir başarı. Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları şehrimizde ağırlıyoruz bu da şehrimiz için çok büyük değer. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Kesinlikle ligde kalacağız. Hedefimiz Avrupa’ya katılmak ve Avrupa takımlarını buraya getirmek. Bunu da inşallah başaracağız" şeklinde konuştu.



Başantrenör Nuri Şahin: "Takımımız her geçen gün daha iyi oynuyor"

Allpower Akü Cizre Belediyespor Voleybol Başantrenörü Nuri Şahin, ilk yarıyı güzel mücadele ile geçirdiklerini söyledi. Şahin, "En önemlisi buydu bizim için, çok güzel mücadele ettik, sonuna kadar savaştık. Bezen sakatlıklar geçirdik, bazen oyuncu değişikliğine gittik. Yeni transferlerimiz oldu. İlk devreyi 5 galibiyet ile tamamladık. İkinci yarı için daha umutluyuz. Çünkü yükselen bir ritmimiz var. Takımımız her geçen gün daha iyi oynuyor. İkinci yarı daha iyi bir takım izleyecekler. Bütün yönetim ve oyuncularımız birlik olaya çalışıyoruz. Bu şehir, takım ve forma için her birlikte mücadelemizi gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

