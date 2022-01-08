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Şırnak’ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Şırnak’ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi: 2 kişi gözaltına alındı

Şırnak il merkezinde terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, M.B. ve A.G.K. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli dönemlere ait sikkeleri satmak maksadıyla Şırnak il merkezine getirecekleri bilgisinin alınması üzerine ihbari değerlendiren ekipler, yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan arama sonucunda; 47 adet Selçuklu, 105 adet Artuklu, 201 adet Bizans, 145 adet Roma ve 5 adet Yunan dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplam 503 adet sikke ele geçirdi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Ekiplerce kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlarının devam ettiği de belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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