Şırnak’ta terör operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 0309 Ocak 2022 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 21 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.

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