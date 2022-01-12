Bakan Muş'tan Habur Sınır Kapısı'nda inceleme



Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Şırnak´ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek, incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen Ticaret Bakanı Muş, beraberinde bakan yardımcıları Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay, Vali Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam Can Kazım Kuruca, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Habur Sınır Kapısı'na geçti. Burada İpekyolu Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Muş, Vali Pehlivan ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Muş, daha sonra gezi aracına binerek, gümrük sahasında incelemelerde bulundu. Daha sonra iş insanları ile basına kapalı toplantı gerçekleştiren Ticaret Bakanı Muş, Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı TIR parkında inceleme yaptı. Buradaki incelemenin ardından Bakan Muş ve beraberindekiler, ilçeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2022-01-12 16:22:27



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