Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

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Şırnak'ın Cudi Dağının Sefine Bölgesi civarında dağ keçisi sayısı kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle birlikte sayılarında artış yaşandı.

Şırnak Valiliği ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla kaçak avcılığın önüne geçilmek için yoğun çalışmalar sarf ediliyor. Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 6 dağ keçisi vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Keçiler daha sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

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