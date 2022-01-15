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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 - Halkbank: 3

İHA

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 - Halkbank: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Halkbank’a 30 yenildi.

Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Ivanov Svetoslav, Fatih Uslu)
Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Vigrass, Caner Ergül, Furkan Aydın, Volkan Döne, Abdullah Çam, Nicolas Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koç, Fernando Hernandezv Ramos, Efe Bayram
Setler: 18 25, 2225, 1825
Süre: 78 dakika (25, 28, 25 )

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