Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 - Halkbank: 3

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor sahasında Halkbank’a 30 yenildi.



Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halit Cerit

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Ivanov Svetoslav, Fatih Uslu)

Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Vigrass, Caner Ergül, Furkan Aydın, Volkan Döne, Abdullah Çam, Nicolas Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koç, Fernando Hernandezv Ramos, Efe Bayram

Setler: 18 25, 2225, 1825

Süre: 78 dakika (25, 28, 25 )

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