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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak merkezli PKK operasyonunda 9 tutuklama

DHA

Şırnak merkezli PKK operasyonunda 9 tutuklama


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9´u, tutuklandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak günü, Cizre ve İdil ilçeleri ile Adana, Hakkari ve Siirt´te terör örgütü PKK´ya yönelik operasyon düzenledi. Örgütün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına değerlendirilen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9´u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-01-15 15:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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