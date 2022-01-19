Gazeteciler Cemiyeti yaban hayvanlarını unutmadı, doğaya yem bıraktı

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti, Namaz Dağı’na yaban hayvanları için yem bıraktı.

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti tarafından kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Cemiyet Başkanı İdris Mir, toplamış oldukları atık yiyecekleri, ekmek, yeşillik, meyve ve sebze atıklarını yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğada belirli alanlara bıraktıklarını belirtti.

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti olarak bugün doğadaki yabani hayvanlar için yem bıraktıklarını söyleyen Başkan Mir, hayvanların aç kalmaması için Namaz Dağı’nda belirli noktalara yem ve yiyecek bıraktıklarını ifade etti. Mir, "Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Cemiyet olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar" dedi.

Başkan Mir, ayrıca tüm vatandaş ve hayvanseverlere çağrıda bulunarak herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve imkanları çerçevesinde yabani hayvanlar için doğaya yem bırakmalarını istedi.

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