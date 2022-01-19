Şırnak’ta eğitime 1 gün ara verildi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak ilimiz genelinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle bütün okullarımızda 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Tatil edilen okullarımız, eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla yapacaktır. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz izinli sayılacaktır” denildi.

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