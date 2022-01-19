Cizre Spor Lisesi öğrencileri Emniyet Müdürü ile bir araya geldi

Şırnak'ta Cizre Spor Lisesi öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile makamında bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi kapsamında yapılan Bayan Voleybol Turnuvasına katılım sağlayan okullardan biri olan Cizre Spor Lisesi Bayan Voleybol Takımı sporcuları, Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile makamında bir araya geldi. Öztürk, çocukların ve gençlerin spor aktivitelerinde başarılı olmaları için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti.
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