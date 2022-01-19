Horting sporunun Şırnak il temsilcisi belirlendi

Türkiye’de yeni bir spor branşı olan horting sporunun tanıtımı ve gelişimi için çalışmalar devam ederken, Horting Şırnak İl Temsilciliğine Abdullah Acar getirildi.

Ukrayna’nın milli sporu olan horting sporunun Türkiye’de oynanması, tanıtılması ve geliştirilmesi adına Horting Federasyonu tarafından ülke genelinde çalışmalar devam ediyor. Şırnak dahil olmak üzere 47 ilde yapılanması tamamlanarak bu illerde görev alacak temsilciler de belirlenmeye başlandı. Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk tarafından Horting Şırnak İl Temsilciliğine de Abdullah Acar getirildi.

Ülkede yeni bir federasyon kurarak yeni bir spor branşı başlattıklarını ifade eden Abdullah Acar, "Ukrayna milli sporu olan horting kendi içinde 8 branşı olan teknik açıdan çok zengin bir spor branşıdır. 4 yaşından başlayarak her yaştaki sporseverlerin keyifle yapabileceği ve aynı zamanda eğlenebileceği bir spordur. Sporculara disiplin, ahlak, analitik düşünme, hızlı karar verme ve mücadele etme yeteneği kazandırmaktadır" dedi.

Acar, "2021 yılında federasyon olan horting branşı ülkemizde 47 ilde yapılanması tamamlanmış olup, il temsilcileri atamaları gerçekleştiriliyor. 4 bölgede ise bölge başkanları ataması yapıldı.456 Mart tarihlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılacak olan Horting Hakem ve Antrenör Seminerleri ile ülkemizde horting branşı start almış olacak. Ukrayna’dan gelecek olan alanlarında uzman hakem ve antrenörlerin katılacağı seminer ile birlikte ülkemizde uzman hakem ve antrenörler yetiştirilecektir. Horting geleneksel savunma sporlarının geliştirilmiş versiyonları olarak birçok farklı stili ile dört yaş üstü herkesin yapabileceği, fizyolojik ve zihinsel gelişim sağlayan; aynı anda da eğlendiren bir spor branşı. Karma bir tekniği olan horting, içerisinde kendine özgü halleri ile tekvando, kungfu, judo, güreş, muay thai gibi sporların bilinen en etkili tekniklerinin yanı sıra, yine kendine özgü halleri ile okçuluk ve atıcılık stillerini de barındırıyor” diye konuştu.

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