Şırnak’ta hayat durma noktasına geldi, onlarca köy yolu kapandı

Şırnak kara teslim oldu, birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, kar gece saatlerine kadar etkisini sürdürdü.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor. ŞırnakHakkari karayolu ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 30’a yakın köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ve Özel İdare ekipleri gece saatlerine kadar kapanan yolları açmak için seferber oldu. Yollar buz pistine dönerken, çocuklar ise buz tutan yolda kayarak gece saatlerine kadar eğlendi. Öte yandan, yollarda mahsur kalan vatandaşları ise jandarma ve karayolları ekipleri kurtardı.

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