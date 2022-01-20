Şırnak'ta ağaçlar kırıldı, araçlar karda kayboldu 112 köy ve 20 mezra yolu ulaşıma kapalı

Şırnak’ta hayat durma noktasına geldi. Ağaçlar kırıldı, araçlar ise kara gömüldü. 112 köy ve 20 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 30’a yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Ağaç dalları karı kaldıramazken 112 köy ve 20 mezra yolu ulaşıma kapalı. Araçlar ise kar altında kaldı. ŞırnakHakkari yolu ise çığ riskine karşı kapatıldı. Uludere ilçesine bağlı Ortaköy’de bulunan 2 bin 200 rakımlı Suvara Meşa geçidinde çığ riskine karşı yol iki taraflı ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı yerleşim yerlerinin yolları da kapandı. Özel idare ve karayolları ekipleri, gece gündüz çalışarak yolları açmayı sürdürüyor.

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