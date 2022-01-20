Şırnak'ta 112 köy ve 17 mezra yolu kardan kapandı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Uludere, Beytüşşebap, Güçlükonak, Cizre ve İdil ilçelerine bağlı 112 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Beytüşşebap, Güçlükonak, Uludere, Güçlükonak, Cizre ve İdil ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımı aksattı. Merkeze bağlı 10 köy, 5 mezra; Beytüşşebap ilçesinde 14 köy, 5 mezra; Uludere ilçesinde 6 köy, Güçlükonak ilçesinde 12 köy, Cizre ilçesinde 23 köy, 4 mezra; İdil ilçesinde 47 köy, 3 mezra olmak üzere toplam 112 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. 4 yükleyici, 5 greyder, 7 kar bıçaklı kamyon ile 22 ekip, yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Öte yandan kar kalınlığı, kent merkezinde 50 santimetreyi bulurken, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ise 2 metreyi aştı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-01-20 11:18:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.