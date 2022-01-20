Kaymakam Tunç, yarıyıl tatili öncesi öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yarıyıl tatili öncesi İsmail Ebul – İz Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Tunç beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Cizre Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş ile birlikte İsmail Ebul – İz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Kaymakam Tunç, okul binasında yaptığı incelemenin akabinde İsmail Ebul – İz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahbiye Babayiğit eşliğinde sınıfları gezerek, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle hasbihal eden Kaymakam Tunç, öğrencilerin kendilerine hedef koymalarını, sene boyunca planlı programlı çalışmalarını, kendilerine, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve ebeveynlerine karşı saygılı olmaları yönünde nasihatlerde bulundu. Öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ adlı kitabını hediye eden Kaymakam Tunç, iyi tatiller dileğinde bulundu.

Daha sonra öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Tunç, öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler aldıktan sonra, öğretmenlerin de sorun ve taleplerini dinledi.

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