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Kaymakam Tunç, Orhan Doğan Caddesindeki esnafla bir araya geldi

İHA

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnaf ziyaretlerine Orhan Doğan Caddesinde devam etti.

Kaymakam Tunç, Orhan Doğan Caddesindeki esnafla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnaf ziyaretlerine Orhan Doğan Caddesinde devam etti.
Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, esnafla sıcak diyaloglar gerçekleştirdi. Göreve başladığı günden itibaren ilçe halkı ile iç içe olan, Kaymakam Tunç, esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ile çay içerek hasbihal eden Kaymakam Tunç, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Vatandaşlarla her platformda bir araya gelmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Tunç, ‘‘İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile kapı kapı dolaşarak, ilçemizin gelişimi ve insanlarımızın mutluluğu adına daha çok çalışacağız” dedi.

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