Şırnak'ta 112 köy ve 17 mezra yolu kardan kapandı (2)



VALİ PEHLİVAN: 200 PERSONELLE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Pehlivan, kar yağışına karşı alınan tedbirlerine ilişkin bilgi aldı. İl genelinde yoğun kar yağışına rağmen Karayolları ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Şırnak ilimiz genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Gerek il merkezi bağlı köylerde gerek 6 ilçemizde, bağlı köylerde yoğun kar yağışı alıyoruz. Bugün erken saatlerden itibaren bütün ekiplerimiz yollarda karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. İl genelinde 70'in üzerinde iş makinesi ve 200'ün üzerinde personelle karla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bunun yanında sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz de 7/24 esaslı teyakkuzda, çalışmalarını devam ettiriyor. Afet Acil Durum Merkezimiz ve 112 Acil Çağrı Merkezimiz de yine 24 saat esaslı çalışıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-01-20 12:10:04



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