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Şırnak’a 2016’da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu

İHA

Şırnak’a 2016’da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine hayvan polisi olarak atanan Hakan Ayan, okullarda hayvanlarla ilgili seminerler vermeye başladı.
Uludere'ye 2016 yılından atanan polis memuru Hakan Ayan, hayvan polisi birimi olduğundan haberi olmayan öğretmen ve öğrencilere seminerler verip bilgilendirmeye başladı. Görev süresince hem ilçede hem sınır köylerde çocuklara seminerler vermeye devam eden Hakan polis, çocuklarla olan iletişimi sayesinde çocukların polise olan sevgisini arttırdı, çocukların kahraman Hakan abisi oldu.
Uludere’de görev yapan hayvan polisi Hakan Ayan, “Mutlu patiler projesine” ilk başladıklarında seminer vermek için sınıflara girdiğinde çocukların ne kendisini, nede hayvan polisini bilmediklerini söyledi. Seminerleri verdikten sonra çocukların kendisini alkışlayarak uğurladığını belirten polis Ayan, “Başka sınıflara girdiğimde çocuklar bana koşup sarılmaya başladılar, bir sevgi halkası oluşturdular. Çarşıda yürümekte zorluk çekiyorum en az 1015 çocukla yürüyorum. Çocukların sorunlarını, hayvanlarla ilgi olan anılarını, hikayelerini dinliyorum. Okullara girdiğimde ya da okul yanlarından geçtiğimde camdan gören çocuklar el sallıyor. ‘Hakan abi diye bağırıyorlar.’ Okullarda çocukların beni görmesiyle etrafımı sarıyor, en az 4550 çocukla yürüyemiyorum. Gören öğretmenler gelip çocukları etrafımdan topluyorlar, ancak o şekilde ilerleyebiliyorum. Polisleri içten içe çocuk sevdiklerini ama gösteremediklerini anlamış olduk. Ve bu projeyle bizleri tanıdıktan sonra çocuklar bütün sevgilerini bizlere göstermeye başladılar. Bizde bundan çok mutlu oluyoruz. Bizde onlar için daha neler yapabiliriz, nasıl daha mutlu edebiliriz diye düşünmeye başladık. Sürekli proje geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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