Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta karne alan çocuklar güneşli havanın tadını polisler ile kar topu oynayarak, naylon poşetlerle kayarak çıkardı. Polisler ellerine aldıkları naylon poşetlerle çocuklarla birlikte kaydı.
Kent Merkezi Gündoğdu Mahallesi´nde, karne alan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosu personelleri ile kar topu oynadı. Daha sonra polisler çocuklarla birlikte naylon poşetlerle karda kaydı. Polislerle eğlenceli vakit geçiren çocuklardan Özcan Dekçi, "Canımız sıkıldı. Polislerin yanına gittik. 'Canımız sıkılıyor beraber kar topu oynayalım' dedik. Sonra beraber oynadık ve kaydık. Çok da eğlendik. Polislere teşekkür ederiz" dedi. Sercan Yılmaz ise, "Çok eğlendik, polisler bize hediyeler verdiler" dedi.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-01-21 16:08:06
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