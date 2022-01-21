Cizre’de 4-6 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı

Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim verilen 46 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı.

Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın katılımıyla 46 yaş Kur’an kurslarındaki öğrencilere karne töreni düzenlendi. Ailelerin de katıldığı programda çocuklar, Kur’anı Kerim, hadisi şerif, dua ve ilahiler okudu. Kur’an Kursları Koordinatörü Esma Acet, mevcut sınıf sayılarını artırarak daha fazla öğrenciye ulaşma imkanı sağlayacaklarını belirtti. Cizre genelinde 13 okulun ve 17 sınıfın bulunduğunu aktaran Acet, "Bugün itibarıyla karnelerimizi dağıtıp dönemi bitirmiş bulunmaktayız. Çocuklarımızın karne heyecanına velilerimizle birlikte ortak olduk. Karnesini alan öğrencilerimize eğitimlerimiz ikinci dönemde de devam edecektir. Bu dönem aldığımız konular Kur’anı Kerim dersi, değerler eğitimi üzerine eğitimler verdik. Onun haricinde 46 yaş anaokullarında verilen derslerden hayvanları öğrenme, bitkileri tanıma derslerimiz, renkler, sayılar, şekiller konularını işledik. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. 17 sınıf olan mevcut sayımızı artırma niyetindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İlk karnelerini alan minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.