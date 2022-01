Bakan Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Afrin merkezine yapılan terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı, bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin merkezine yapılan ve sivil insanların hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, “Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz” dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Bakan Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Terörle mücadelenin güvenlik konsepti çerçevesinde artan bir şiddet ve tempoda sürdüğünü ifade eden Akar, “Teröristleri hudutlarımıza gelmeden, bulundukları yerlerde inlerini mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıkarak milletimizi terör belasından kurtaracağız” diye konuştu.

“Terörist neredeyse hedefimiz orası” diyen Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söyledi.

Sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Akar, “Bizim tek hedefimiz teröristler. 84 milyon vatandaşımızın güvenliği, refahı, bekası için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Faaliyetlerin hem planlama hem icra safhasında büyük hassasiyet gösterildiğini belirten Akar, “Tüm harekatlarımızda bu yaklaşımımız, çalışmalarımız açıkça görülmektedir, tüm dünya da buna şahittir” ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK ve YPG’nin birbirinden farkının olmadığını aktaran Akar, şunları söyledi:

“Bunu bizzat terör örgütünün sözde elebaşları dahi söylüyor. Fakat bazıları hala YPG’yi terörist görmemekte, teröristlere yardım ve destekte ısrar etmektedir. Bunun da uluslararası hukuk, müttefiklik, ortaklık, iş birliği, dostluk bakımından uygun olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Müttefiklerimizin de bunu bir an önce anlamalarını ve yardımı, desteği kesmelerini bekliyoruz.”

Akar, 24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede başlayan yeni döneme dikkati çekerek, “O günden bugüne kadar 33 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen sene ise 2 bin 939 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

Terörle mücadeledeki yoğunluğu söz konusu rakamların gözler önüne serdiğini vurgulayan Akar, “Terör örgütü çöküş içinde. Terör örgütünün sözde elebaşları büyük panikte. Kim desteklerse desteklesin, nereden destek alırlarsa alsınlar bunların sonu hüsran olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



"Tamamı dezenformasyon"

Hudut güvenliğine değinen Akar, “Hudutlarımız Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle kontrol edilmektedir” diye konuştu.

Gerek yüksek teknolojik imkanlar gerekse yapılan takviyelerle hudutların yoğun şekilde kontrol edildiğini ifade eden Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Hudut namustur anlayışıyla görev yapan Mehmetçik hudutlarımızı geçilmez hale getirmiştir. Çok büyük özveri ve fedakarlık içinde görevlerini sürdürüyorlar. Bir sene içinde 514’ü terörist olmak üzere 99 bin 787 kişi hudutları geçmeye çalışırken yakalandı, 331 bin 843 kişi engellendi. Sanki İran’dan Türkiye’ye yasa dışı geçiş varmış gibi dezenformasyon çerçevesinde bazı fotoğraflar, görüntüler ortaya atılıyor. Bunların tamamı dezenformasyon. Hudutlarımızda Mehmetçiğin azim ve kararlılıkla yaptığı fedakarlık ve kahramanlık her türlü takdirin üzerinde. Arkadaşlarımızın emeğine saygı göstermek hepimizin boynunun borcu.”



“Karşı operasyonları başlattık”

Teröristler tarafından Afrin merkezine dün yapılan roketli saldırıya yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:

“Afrin merkezine, tamamen sivil halkın yaşadığı yere insanlık dışı, alçakça bir saldırı yapıldı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 34 sivil yaralandı. Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz. Saldırılar Tel Rıfat bölgesinden gerçekleşti. Bu konuda muhataplarımız olan ülkelerle mutabakatlarımız var. Bu çerçevede oradaki teröristlerin çıkarılması konusunda onların taahhütleri var. Bu ülkelerin taahhütlerini bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz. Biz mutabakatlar kapsamında üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Muhataplarımızdan da aynı şeyi beklemek hakkımız. Harekatlarımızla güvenli hale gelen bölgelerde huzur ve güvenin tam olarak sağlanmasıyla normalleşme gerçekleşene kadar yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Güven ve istikrar ortamının bozulmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırmasına da tepki gösteren Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarihten gelen elindeki kana uygun bir davranış sergiliyor. Yunanistan’ın yaptığı Lavrion kampına benzer bir özentiyle teröristlerle iş birliği yapıyorlar. Yunanistan benzer uygulamalarla bir yere varmaya çalıştı ama bununla bir yere varılamayacağını görmüş olması lazım. Bunların beyhude gayretler olduğu, bir yere varılamayacağının anlaşılması gerekiyor. Bunları kullanarak Kıbrıs’taki barış ortamına, istikrara, Kıbrıslı kardeşlerimize karşı birtakım eylemler yapabileceklerini düşünüyorlarsa bunlar boş hayallerdir. Garantör olan Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük çerçevesinde orada bulunan TSK unsurlarının ve KKTC’nın Güvenlik Kuvvetlerinin buna asla müsaade etmeyeceğini, herhangi bir eyleme karşı da misliyle mukabele etmeye hazır olduğunu tüm dünya bilsin. Böyle bir maceraya girmesinler, sonuçlarının ağır olacağını şimdiden görsünler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.