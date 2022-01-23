Tatil günlerinde sırtında yem torbasıyla dağ dağ dolaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatil günlerinde sırtında yem torbasıyla dağ dağ dolaşıyor

İHA

Tatil günlerinde sırtında yem torbasıyla dağ dağ dolaşıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesi Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, tatil günlerinde sırtında yem torbalarıyla dağ dağ gezip yaban hayvanlarını besliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, özellikle kar yağışının başladığı dönemde cumartesi ve pazar günleri ilçe esnafının stokladığı, kaymakamlıktan ve Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) aldığı desteklerle bölgedeki yaban hayvanları için doğaya yem, buğday ve mama bırakıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta Oyun Terapisi eğitimi
YEREL HABERLER Şırnak'ta Oyun Terapisi eğitimi
Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting antrenmanları yapıyorlar Şırnak'ta huzur ortamıyla karlı havada rafting antrenmanı
YEREL HABERLER Milli sporcular, eksi 10 derecede rafting ...
Şırnak-Hakkari karayolunda sürücülerin zor anları
YEREL HABERLER Şırnak-Hakkari karayolunda sürücülerin zor anları
Şırnak’ta karda 5 saatlik mücadele ile hasta kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Şırnak’ta karda 5 saatlik mücadele ile hasta kurtarma ...
Karda aç kalan hayvanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Karda aç kalan hayvanlar unutulmadı
Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Kar yağışından sonra doğan güneş sis ile ...
Yılın en çok karı bu köyde, eksi 18 derecede dozerlerle 2 metrelik kar kalınlığı açılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Yılın en çok karı bu köyde, eksi 18 derecede ...
Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın “sıfır noktasında”
YEREL HABERLER Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın “sıfır ...
Bakan Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Afrin merkezine yapılan terör saldırısı) Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı, bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler"
YEREL HABERLER Bakan Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar Milli ...
Cizre’de 4-6 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Cizre’de 4-6 yaş Kur'an kurslarında karne heyecanı ...
Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Şırnak´ta polisler ile çocukların kar eğlencesi
Siirt'te jandarma ekipleri kirpi ve kobralarla kar mağduru 150 vatandaşı güvenli bölgeye çıkarttı
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma ekipleri kirpi ve kobralarla kar ...
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattında
YEREL HABERLER Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak ...
Şırnak’ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Şırnak’ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası ...
Şırnak’a 2016’da atanan polis, çocukların kahraman abisi oldu
YEREL HABERLER Şırnak’a 2016’da atanan polis, çocukların kahraman ...
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında Aracı zincirsiz olan vatandaşlara jandarma yardım etti
YEREL HABERLER Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan ...
Beytüşşebap´ta evler ve araçlar kar altında kayboldu
YEREL HABERLER Beytüşşebap´ta evler ve araçlar kar altında kayboldu
Beytüşşebap´ta evler ve araçlar kar altında kayboldu
YEREL HABERLER Beytüşşebap´ta evler ve araçlar kar altında kayboldu
Kar kaplanları gece gündüz çalışıyor
YEREL HABERLER Kar kaplanları gece gündüz çalışıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.