Uludere'de çeşme borusunun patlamasıyla buz sarkıtları oluştu

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde gece patlayan su borusu, buzdağı oluşturup metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluşturdu.

Gece saatlerinde patlayan su borusu, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle çevredeki ağaçların dallarında ve direklerde buz sarkıtları oluşturdu. Çevreye yayılan suyun donmasıyla bir evin bahçesini ve tüm ağaçları buz sardı. Suyun patladığı yerde adeta sudan küçük bir kayalık ve kartpostallık görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.