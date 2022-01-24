Uludere'de çeşme borusunun patlamasıyla buz sarkıtları oluştu

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde gece patlayan su borusu, buzdağı oluşturup metrelerce uzunlukta sarkıtlar oluşturdu.
Gece saatlerinde patlayan su borusu, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle çevredeki ağaçların dallarında ve direklerde buz sarkıtları oluşturdu. Çevreye yayılan suyun donmasıyla bir evin bahçesini ve tüm ağaçları buz sardı. Suyun patladığı yerde adeta sudan küçük bir kayalık ve kartpostallık görüntüler oluştu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.