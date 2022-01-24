Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1723 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 16'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.

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