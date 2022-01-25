Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanları için kenttin değişik noktalarına yem bıraktı.
Son bir haftadır Şırnak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için harekete geçen Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve kasaplardan topladıkları yemleri kentin değişik noktalarına bıraktı.
Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.
Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.