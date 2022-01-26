Vali Çırav Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan: "Bugüne kadar yaklaşık 10 ton civarında malzeme doğaya bırakıldı"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Çırav Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem ve ot bıraktı.

ŞırnakSiirt karayolunun geçtiği Çırav Dağı'nda beş farklı noktada yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmaya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay ve kurum çalışanları katıldı. Burada bir açıklama yapan Vali Pehlivan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görev yapan personelle birlikte doğada yaban hayvanlarına yem bıraktıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Bu yemleri özellikle kar yağışının yoğun olduğu bu haftalarda doğada bulunan hayvanların aç kalmaması ve dağıtmış olduğumuz besin maddeleriyle bir nebze olsun beslenmelerinin sağlanması maksadıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Son haftalarda ülke genelinde olduğu gibi Şırnak’ta yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Karla mücadele konusunda sorumlu birimlerimiz özellikle yolların ulaşıma açılması konusunda İl Özel İdaresi ekipleri 7 gün 24 saat çalışmalarını yürütüyor" dedi.



"Bugüne kadar yaklaşık 10 ton civarında malzeme doğaya bırakıldı"

Şehir merkezinde belediye ekiplerinin çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vali Pehlivan, "Tabii 7/24 esaslı çalışan sağlık, jandarma, emniyet ve 112 Çağrı Merkezi ekiplerimiz 7/24 esaslı görevlerini yapıyorlar. Aynı şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekiplerimiz de özellikle kar ve tipinin yoğun olduğu bu günlerde can dostlarımız, hayvanlarımız için çalışmalarını yürütüyor. Bugüne kadar yaklaşık 10 ton civarında malzeme doğaya bırakıldı. Bir kısmını da bugün itibarıyla bırakmış olduk. Şehir merkezinde ise sokak hayvanlarına yönelik yaklaşık 2 tona yakın malzeme dağıtıldı. Tabii bu çalışma kış boyunca devam edecek. Bu malzemelerin birçoğu da market, manav ve kasaplardan tedarik ediliyor. Arkadaşlarımız malzemeleri oralardan alıp buralara getiriyorlar ve biz de bugün bu faaliyetlerine eşlik etmiş olduk. Neticede dünyayı, doğayı bütün canlılarla paylaşıyoruz. Doğayı korumak bir vatandaş, bir insan olarak bizim görev ve sorumluluklarımızın arasındadır. Vicdani görevimiz. Hayvanların bu zorlu hava şartlarında zorluk yaşamaması, olumsuz etkilememesi için bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Bu vesileyle Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüzün bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin tedarik edilme konusunda hassasiyet gösteren Şırnaklı hemşerilerimizi de teşekkür ediyorum. Bir yandan sokakta yaşayan, bir yandan doğada yaşayan hayvanlarımıza mağdur edilmeyecek şekilde gerekli destekleri sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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