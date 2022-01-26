4 gün önce anneleri ölen 11 yavru köpeğe Mehmetçik şefkati

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi kırsalında 4 gün önce anneleri ölen 11 yavru köpeğe, Mehmetçik şefkat elini uzattı.

Uludere'nin Şenoba Beldesi kırsalında annesiz kalan 11 yavru köpeğe ŞenobaHilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sahip çıktı. Mehmetçik, bölgede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama ve yem bıraktıkları esnada daha önce düzenli olarak bakımını yaptıkları 11 yavru köpeğin annelerinin öldüğünü fark etti. Karakol Komutanı Murat Yıldız’ın da yerinde incelediği, yavruların yerlerinin uygun olmadığı ve ölebilecekleri düşünülerek karakola alındılar. Yıldız, karakol personeliyle yavru köpeklere küçük ısıtmalı barınak yapıp, karınlarını doyurdu. Yavruların büyüyene kadar yerleri ısıtılıp, karınlarının doyurulacağı belirtildi.

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