Cizre’de iki katlı evde tüp patladı:3 Yaralı Cizre ‘de evde patlayan tüp evi savaş alanına çevirdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki katlı evde meydana gelen tüp patlamasında 3 kişi yaralandı, ev kullanılamaz hale geldi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi Bozalan TOKİ konutları mevkiinde bulunan iki katlı evde mutfakta bulunan tüp bomba gibi patladı. Patlamada evde bulunan üç kişi yaralandı iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Cizre’de Konak Mahallesi Yeni Şırnak Karayolu Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde Ömer Mendeş’e ait iki katlı evin birinci katında mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle birinci kattaki duvarlar patladı, kapı, pencere ve ev eşyaları çevreye saçıldı.

Yaşanan Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Polis patlamanın yaşandığı alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri patlamada yaralanan üç kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki mahalle sakinlerinin de büyük bir korku yaşadığı patlama sonrası evin içi savaş alanını andırırken, iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın kaynağını bulmaya çalışırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili incelemeler de devam ediyor.

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