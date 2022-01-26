Başıboş köpekler kazlarını telef etti, köpekleri toplamayan Silopi Belediyesine tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başıboş köpekler kazlarını telef etti, köpekleri toplamayan Silopi Belediyesine tepki gösterdi

İHA

Başıboş köpekler kazlarını telef etti, köpekleri toplamayan Silopi Belediyesine tepki gösterdi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde başıboş köpekler tarafından 5 kazı telef edilen besici Ali Orak, Silopi Belediyesi’ne başıboş köpeklerin toplatılması için defalarca müracaatta bulunduğunu, belediyenin duyarsız kalmasıyla kazlarının telef edildiğini öne sürdü.
Silopi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Ali Oğrak deve kuşu, Çin kazı, zibrit tavuk, papağan ve çeşitli hayvanları beslemesiyle tanınıyor.
Hobi olarak çeşitli hayvanları besleyen Oğrak, son zamanlarda başıboş köpeklerin hayvanlarına saldırdığını, telef ve yaralanma ile sonuçlandığını söyledi. Oğrak, başıboş köpeklerin toplatılması için Silopi Belediyesi’ne defalarca müracaatta bulunduğunu ve sonuçsuz kaldığını ileri sürdü.
Müracaatlarına rağmen köpeklerin toplatılmadığını, belediyenin duyarsız kaldığını ifade eden Oğrak, köpeklerin saldırıları sonucu 5 Çin kazının telef edildiğini söyledi. Oğrak, "Deve kuşu, Çin kazı, zibrit tavuk ve çeşitli hayvanları hobi olarak besliyorum. Hayvanlarım sokak köpeklerinin tehdidi altındadır. Geçen günlerde 5 Çin kazım sokak köpekleri tarafından telef edildi. Çin kazlarım telef edilmeden önce Silopi Belediyesi’ne başıboş köpeklerin toplatılması için müracaatta bulundum. Talebime rağmen belediyeden ses çıkmadı. Barınakların yetersiz olduğunu, veteriner yollayarak kısırlaştıracaklarını söylediler. Ama herhangi bir çalışma yapılmadı. Barınaklar yetersiz ise barınakları büyütün. Başıboş köpeklerin bu şekilde memleketimizde olmasını istemiyoruz. Barınaklarda olmasını istiyoruz. Allah korusun başıboş köpekler çocuklara zarar verebilir. Herhangi bir insan zarar görmeden köpeklerin toplatılmasını istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre’de iki katlı evde tüp patladı:3 Yaralı Cizre ‘de evde patlayan tüp evi savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Cizre’de iki katlı evde tüp patladı:3 Yaralı Cizre ...
4 gün önce anneleri ölen 11 yavru köpeğe Mehmetçik şefkati
YEREL HABERLER 4 gün önce anneleri ölen 11 yavru köpeğe Mehmetçik ...
Vali Çırav Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan: "Bugüne kadar yaklaşık 10 ton civarında malzeme doğaya bırakıldı"
YEREL HABERLER Vali Çırav Dağı'nda yaban hayvanları için doğaya yem ...
Şırnak'ta ahır yangınında 65 küçükbaş öldü
YEREL HABERLER Şırnak'ta ahır yangınında 65 küçükbaş öldü
Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Şırnak polisi sokak hayvanlarını unutmadı
Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta ahırda yangın: 65 hayvan telef oldu
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 72 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 20 gözaltı
Şırnak'ta 28 köy ve 12 mezra yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 28 köy ve 12 mezra yolu kardan kapandı
Uludere'de çeşme borusunun patlamasıyla buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Uludere'de çeşme borusunun patlamasıyla buz ...
Şırnak’ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı, eksi 17 derecede çalışmalar devam ediyor Şırnak'ta dozerler karda tüneller açarak ilerliyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı, eksi 17 ...
Eksi 20 dereceyi gören Şırnak’ta dev buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Eksi 20 dereceyi gören Şırnak’ta dev buz sarkıtları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.