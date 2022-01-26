Şırnak'ta 2 katlı evde patlama; 3 yaralı

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Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2 katlı evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Konak Mahallesi, Yeni Şırnak kara yolu Bozalan TOKİ konutları mevkisinde Ömer Mendeş'e ait 2 katlı evin ilk katında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağılık durumun iyi olduğu belirtildi. Evde büyük çapta hasar oluşurken, mahalli de korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri gazın kaynağını bulmaya çalışırken, polisler de ev ile çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2022-01-26 15:01:41



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