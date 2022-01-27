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Şırnak'ta ilk defa yabancı müzik klibi çekildi, lise öğrencisinin çocukluk hayali gerçekleşti

İHA

Şırnak'ta ilk defa yabancı müzik klibi çekildi, lise öğrencisinin çocukluk hayali gerçekleşti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilke defa yabancı müzik klip çekimi ile lise öğrencisi Hatun Babat'ın çocukluk hayali gerçekleştirildi.
Silopi ilçesinde lise öğrencisi Hatun Babat'ın çocukluk hayali olan klip çekimi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silopi Dijital Stüdyosunda gerçekleştirilirken, ilçede ilk defa yabancı müzik klibi çekildi.
Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından yapılan girişim ile geçen yıl ilçeye kazandırılan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silopi Dijital Stüdyosu, gençlerin hayallerini gerçekleştiriyor.
Silopi Habur Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hatun Babat, çocukluğundan beri yabancı müziğe olan ilgisiyle klip yapmayı hayal ettiği öğrenildi.
Konservatuar müzik bölümüne hazırlanan Babat, çocukluk hayalini Silopi Dijital Stüdyosunda gerçekleştirdi.
"Ain’t no sunshine" ve "Fly me to the moon" şarkıları Silopi Dijital Stüdyo Sorumlusu Müzik ÖğretmeniAranjör Ahmet Büyükaksoy ile beraber cover düzenlemesi yapılarak aranje edildi ve ses kayıt odasında kaydedildi.
Daha sonra Prodüktör Muhammed Bayrak tarafından, çekimi yaparak klibi tamamlandı.
İlçede ilk defa yabancı müzik klibi çekilirken, klip sosyal platformlarda büyük beğeni ve ilgi gördü.
Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Hatun Babat, "Buraya ilk geldiğimde piyano ile caz şarkımı söyleyeme gelmiştim. Burada stüdyo olduğunu öğrendim, içeri girdim inanılmaz derecede çok güzel bir ortam vardı. Aşırı mutlu oldum. Demek ki böyle şeyler uğruyormuş insanın ayağına. Bende bu fırsatı geri tepmek istemedim. Ahmet ve Muhammed hocayla beraber provalara başladık, şarkıyı kayda aldık. Klibi çekerek hayalimi gerçekleştirdim. Bunun için Silopi Kaymakamlığına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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