Silopi'de kuyumcu esnafı yemekte bir araya geldi

Şırnak'ta, Silopi Kuyumcular Derneğinin düzenlediği yemekte kuyumcu esnafı bir araya geldi.



Silopi Kuyumcular Derneği Başkanlığına seçilen Servet Oktar, dernek tarafından düzenlenen yemekli kaynaşma programı ile üye kuyumcu esnafıyla bir araya geldi. Özel bir otelde düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından konuşma yapan imam hatip Şerif Ciru, İslam'da ticaret, dolar ve altın satımı başlıklı konuşma yaparak, kuyumculara helal ticaret konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kuyumcuların sorularını yanıtlayan Ciru, medrese, cami, yetim ve muhtaç ailelere sadaka, bağış konusunda da uyarı ve hatırlatmada bulundu.



Daha sonra konuşan Silopi Kuyumcular Derneği Başkanı Servet Oktar, amaçlarının kuyumcuların sorun ve sıkıntılarını güçlü bir ses ile dile getirmek, esnafın sorunlarına hızlı çözüm getirmek olduğunu söyledi. Üye esnaflara kazandırılan ayrıcalıklara değinen Oktar, birlik ve beraberlik mesajı vererek programın hayırlara vesile olmasını diledi. Program yapılan dua ile son buldu.

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