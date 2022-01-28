Şırnak’ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı. Trafik polis ekipleri yolda kalan vatandaşların araçlarına kar zinciri takarak yardım etti.

Uludure ilçesinde bir aile, hayvanlarını yemlemek için yola çıktı. Eksi 10 derece havada yaklaşık 1 saat yolda mahsur kalan besiciyi gören trafik polis ekipleri, besicinin aracına zincir takmasına yardım edip yoluna devam etmesini sağladı. Çocuklarıyla yolda kalan aile, polis ekiplerine teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.