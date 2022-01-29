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Uludere'de kar 3 metreyi buldu, iş makinaları karda kayboldu

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde köy ve kırsal alanlarda kar ile mücadele devam ediyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken iş makinaları karda kayboldu.

Uludere'de kar 3 metreyi buldu, iş makinaları karda kayboldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde köy ve kırsal alanlarda kar ile mücadele devam ediyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken iş makinaları karda kayboldu.
Uludere kaymakamlığına bağlı Karayolları 95. Şube şefliği ekipleri hem kırsal alanda hem de köylerde aralıksız olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal alandaki yollar başta olmak üzere yer yer 3 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyen iş makinaları çalışma esnasında kar kalınlığında kayboldu. Ekipler, yoğun kar yağışının olduğu günlerde gece mesaisi yaparak aralıksız çalışarak köy ve kırsal alandaki yolları ulaşımın aksamaması için çalışmalara devam ediyor.

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