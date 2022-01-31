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Bir zamanlar PKK’nın kol gezdiği dağlarda yaban hayvanları arttı: Kepçelerle Tanin Dağına ulaşılıp yem bırakıldı

İHA

Şırnak'ta çetin geçen kış aylarında dağlarda aç kalan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan binlerce yaban hayvan için Uludere Belediyesi seferber oldu. Her yıl ilçe genelinde tonlarca yem, mama, arpa, buğday ve samanları traktörlere yüklenip 2 bin rakımlı yüksek dağların eteklerine bırakılıyor. Gelenekselleşen bu durum bu yılda yapıldı.

Bir zamanlar PKK’nın kol gezdiği dağlarda yaban hayvanları arttı: Kepçelerle Tanin Dağına ulaşılıp yem bırakıldı

Şırnak’ta çetin geçen kış aylarında dağlarda aç kalan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan binlerce yaban hayvan için Uludere Belediyesi seferber oldu. Her yıl ilçe genelinde tonlarca yem, mama, arpa, buğday ve samanları traktörlere yüklenip 2 bin rakımlı yüksek dağların eteklerine bırakılıyor. Gelenekselleşen bu durum bu yılda yapıldı.
Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı Avaspi Yaylası, Tanin Dağları ve Bulakbaşı Mahallesindeki dağlarda belediye, yaban ve sokak hayvanlar için her yıl kış ayları boyunca traktörler dolusu yem, mama, arpa, buğday ve saman bırakıyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı Avaspi Yaylası ile Uzungeçit beldesi arasındaki Tanin dağlarına kepçelerle 3 kilo metre yol açıldıktan sonra belirlenen bölgelere yem bırakılıyor. Belediye başkanı Sait Ürek, personelleriyle beraber çuvallar dolusu yem ve saman bıraktı. İlçenin farklı bölgelerine kulübe ve barınaklar yaparak sokak hayvanlarını besleyen belediye ekipleri, aynı zamanda dağlara tırmanıp hayvan yoğunluğunun olduğu bölgelere yem bırakıyor.

"Lütfen kimse ava çıkmasın"
Avlanmanın yasaklandığı ilçe ve köylerinde son yıllarda yaban hayvan sayısında artış görüldü. PKK’lı teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle beraber boz ayı, domuz, kurt, tilki, keklik, sincap, tavşan ve daha birçok yaban hayvan türü sayısında artış yaşandığı görüldü. Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmaların 3 yıldır devam ettiğini hatırlattı. Her yıl olduğu gibi bu yılda kış aylarında Avaspi Yaylası başta olmak üzere ilçe genelindeki birçok bölgeye haftada 2 kere yem, mama, buğday, arpa ve saman bıraktıklarını ifade eden Başkan Ürek, "Ekip arkadaşlarımızla beraber bu günde kardan dolayı kapanan yolu açıp traktör dolusu yemi doğaya bıraktık. Hem sokak hem de yaban hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Soğuk ve karlı günlerde herkes elinden geldiğince destek çıksın. Burada avlanma yasaklanmış. Tekrar söylüyoruz. Lütfen kimse ava çıkmasın. belediyemiz bünyesinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bunu reklam için yapmıyoruz. İşimiz, görevimiz olduğu için yapıyoruz" dedi.

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