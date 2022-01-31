Şırnak’ta çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi: 87 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 87 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24 30 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 6 adet şarjör, 98 adet fişek, 58,11 gram eroin, 2,62 gram metamfetamin, 19 bin 543 paket kaçak sigara, bin 20 paket elektronik sigara, 256 adet araç lastiği, 90 çift ayakkabı, 20 adet kol saati, 16 paket çay, 5 adet cep telefonu ele geçirilirken, 1 adet Resmi Belgede Sahtecilik olayı tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda 66’sı kaçakçılık, 17’si asayiş suçlarından, 1 şüpheli terör ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 87 şüpheli gözaltına alındı.

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