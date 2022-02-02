Okulun birinci katı metrelerce karın altında kaldı, kar yığını pencereleri kapattı

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyünde metrelerce kar, Dağdibi İlkokul ve Ortaokul pencerelerini kapattı.

Uludere ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dağdibi okulunun birinci katının kar altında kalan pencereleri, okul Müdürü Hakkı Sak, müdür yardımcısı ve okul çalışanları tarafından küreklerle temizlendi. Okulun dört bir yanını kaplayan metrelerce kar, öğrencilerin kurslara geldiğinde zorluk yaşamamaları ve okulun zarar görmemesi için etrafı temizlendi.

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