Şırnak´ta terör operasyonu; 5 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2022-02-02 21:42:38



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