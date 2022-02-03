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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JASAT'tan şafak operasyonu

İHA

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik teknik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT'tan şafak operasyonu

Şırnak'ın Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik teknik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iki şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
JASAT'ın araştırmalar sonucu "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan aranan M.A. ve "PatlayıcıTehlikeli Maddeleri İzinsiz olarak Bulundurmak" suçundan aranan T.B. isimli şahısların saklandığı ikametleri tespit edildi. JASAT ekipleri, sabah saatlerinde yakalanmalarına yönelik söz konusu adreslere operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyon sonucu M.A. ve T.B. isimli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Makamlarca tutuklanarak JASAT ekiplerince Şırnak T tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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