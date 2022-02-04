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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cizre’de Nuh Nebi Camisinde cuma namazını kıldırdı

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Hz. Nuh Nebi Camisinde cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cizre’de Nuh Nebi Camisinde cuma namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Hz. Nuh Nebi Camisinde cuma namazını kıldırdı.
Regaip Kandili'nde Şırnak Ulu Camisinde vatandaşlarla bir araya gelen Prof. Dr. Ali Erbaş, geceyi Şırnak’ta geçirerek cuma namazını Cizre ilçesinde kıldı. Erbaş, verdiği cuma hutbesinde, İslam dininin istikamet üzere, dosdoğru bir ömür geçirmek için insanlara gönderildiği mesajını paylaştı. Prof. Dr. Erbaş, "Yüce Rabbimiz, niyet ve inancımızda, söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst olmamızı emretmiştir. Bununla birlikte İslam, yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı asla tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları eğlendirmek için dahi yalan konuşmayı hoş karşılamaz. Doğruluk, imanın özü, müminin şiarıdır. Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk, ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Bin bir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır. Doğruluk, ticaretin bereketi, yalan ise felaketidir. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Doğruluk, mal ve mülkü hayırlı kılar. Yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur” dedi.

"Yalanın en hızlı yayıldığı yer sosyal mecralar"
Günümüzde yalanın en çok ve en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal mecraların gelmekte olduğunu ifade eden Erbaş, "Oysaki gerçek alemde haram olan yalan, sanal âlemde de haramdır. Hakikat dünyamızdan kopmadan, sanal ortamlara mahkûm olmadan sosyal medyada doğruluğu hakim kılmak da biz müminlere düşen bir vazifedir. Duyduğumuz her haberi araştırmadan paylaşmak, bilerek veya bilmeden yalanın yayılmasına sebebiyet vermek, büyük bir vebaldir. Nitekim Peygamberimiz aleyh selam 'Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter' buyurmaktadır. Öyleyse geliniz, hem sosyal hayatta hem de sanal alemde arkadaşlarımızı doğru kimselerden seçelim. Kalbimizi doğruluğun merkezi kılalım. Özümüz ve sözümüz doğru, davranış ve tavırlarımız tutarlı olsun. Unutmayalım ki sözü doğru olanın işi doğru olur. İşi doğru olanın kalbi doğru olur. Kalbi doğru olanın dini doğru olur. Dini doğru olanın varacağı yer ise ancak cennettir. Hutbemi Hucurât suresinin 6. ayetinin mealiyle bitiriyorum. 'Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz" ifadelerini kullandı.
Erbaş, cuma namazı sonrası Cami’de bulunan Kuran Kursu’nu ziyaret edip, minik kursiyerlerle bir araya gelip, kursiyerlerin okuduğu dualara eşlik etti. Akabinde cami avlusunda bulunan Hz. Nuh Peygamber Türbesini de ziyaret eden Erbaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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