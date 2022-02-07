Yarıyıl tatili bitti, Kaymakam Tunç, öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte ders başı yapılamasıyla Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kaymakam Tunç, Yunus Emre Anadolu Lisesinin binasında yaptığı incelemenin akabinde okul bahçesinde öğrencilerle badminton oynadı. Kaymakam Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Hacıbektaşoğlu ve Okul Müdürü Serdar Altan eşliğinde sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Tunç, öğrencilere kendilerine hedef koymalarını, sene boyunca planlı programlı çalışmalarını, kendilerine öğretmenlerine, arkadaşlarına ve ebeveynlerine karşı saygılı olmaları yönünde nasihatlerde bulunduktan sonra öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ adlı kitabını hediye etti.

Daha sonra öğretmenler odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Tunç, öğrencilerin genel durumu hakkında bilgiler aldıktan sonra, öğretmenlerinde sorun ve taleplerini dinledi.

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