Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 31 Ocak6 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı.

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