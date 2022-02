Bakan Yardımcısı Gürcan, Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle buluştu "Şırnak, özellikle bulunmuş olduğu coğrafi konum nedeniyle Ortadoğu’ya açılan bir kapı"

Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan, iş dünyasının temsilcileriyle Şırnak’ta bir araya geldi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Mahmut Gürcan, valilik ve belediye başkanlığı ziyaretlerin ardından Şırnak Üniversitesi Ebuliz konferans salonunda iş insanları temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) başkanları ile bir araya geldi.

Şırnak'ın ve iş dünyasının büyük potansiyeli olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Gürcan, özellikle bulunmuş olduğu coğrafi konum nedeniyle Ortadoğu’ya açılan bir kapı olduğunu ifade etti. Habur Sınır kapısı ile adeta Ortadoğu’ya bütün mal sevkiyatının yapıldığı bir noktada olduğunu aktaran Gürcan, "İş dünyamızda bu bağlamda hem ihracat hem de imalatçı hem de tarıma dayalı bir ekonomisi olan bir ilimizdir. Ama yıllardır belki terörden dolayı uzak kalınmış, insanların bir tereddüt ile bakmış olduğu bir il ama bu olumsuz algıyı çok kısa sürede yıkmış bir ildir. Şu an doğunun parlayan yıldızı neresi derseniz ben Şırnak derim. Doğuda Ağrı var. Güneydoğuda, Şırnak ilimiz gerçekten ticaret olarak, gerek belediyecilik olarak, gerekse de diğer hizmetler olarak ta büyük işler başarıyor. Şırnak’ta yıkılan binaların yerine yeniden yapılanlar var. İşyerlerin yapılması, okulların tekrardan ihya edilmesi, bunlar hepsi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok kısa sürede yapılmış, çok büyük başarılardır. Gerçekten yıllardır ihmal edilmiş bir bölge, yılarca yok sayılmış, görülmemiş bir bölge. Ama Şırnak Havaalanın yapılmasıyla artık Ankara’ya, İstanbul’a çok yakın. Biz, bundan sonraki iş dünyası çalışmalarıyla da Şırnak’ı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.



"Bölücü terör örgütü, saldırılarıyla bölgede birçok alanı sekteye uğratmıştır"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ın genç bir il ve kadim bir yerleşim yeri olduğunu dile getirdi. Tarihi binlerce yıla dayanan geçmişe uzanan bir il olduğunu aktaran Vali Pehlivan, "Son 40 yılda bölgede en çok terörden etkilenen ve zarar gören birisidir. Bölücü terör örgütünün menfur eylemleriyle iş dünyasında, tarımda ve diğer alanlarda sekteye uğratmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla alt yapıdan üst yapıya kısa sürede kenti tekrar ayağa kaldırıldı. O günden bugüne kadar geldiğimiz nokta itibarıyla çok büyük mesafeler kat edildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin ve vatandaşlarının da gayretleriyle huzur ve güven ortamının yakalandığına işaret eden Pehlivan, “Şimdi üzerimize düşen bu huzur ve güven ortamını daim kılmaktır. Bununla ilgili devletimizin her alanda teşvikleri mevcuttur. İş dünyamızla her platformda görüştüğümüz sürece adeta pedalları çevirdiğimiz sürece ülkemizin olduğu gibi ilimizin de yıldızı parlayacaktır. Madencilik, tarım ve hayvancılık alanında potansiyeli olan bir iliz. Bu alanlarda atılacak adımlarla inşallah daha iyiyi hep beraber yakalayacağız" diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Ebuliz konferans salonundan yapılan İş Dünyası Buluşmasına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Kurum Müdürleri, iş insanları temsilcileri ve STK başkanları katıldı.

