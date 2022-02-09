Şırnak’ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri sokak hayvanlarına kulübe bıraktı

Şırnak’ın Uludere İlçe Emniyetine bağlı Hayvan Doğa ve Çevre Koruma Büro (HAYDİ) ekipleri, Uludere Kaymakamlığı bünyesinde sokak hayvanları için hazırladıkları barınakları ilçedeki farklı noktalara bıraktı.

Uludere ilçesinde güvenlik güçleri, sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kaymakamlık bünyesinde hazırladıkları barınakları ilçede belirlenen farklı yerlere bırakarak hayvanlar için sıcak yuva ortamı sağladı. Hayvanların sıcak ortanda olması için kulübeler strafor ve polar ile dizayn edildi. Kulübelerden biri güvenlik köy korucularının olduğu yere bırakıldı. Köy Korucusu Ramazan Çelik, bölgedeki hayvanlarla kendilerinin ilgilendiğini söyledi. Polis ekiplerinin de hayvanların beslenmesi konusunda kendilerine destek verdiğini belirten Çelik, “Polisler hayvanlar için mama ve kulübe getirdiler. Allah devletimize zeval vermesin. Hayvanları beslememiz için başta valimize, kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu’’ dedi.

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