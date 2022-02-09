Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak (75), elleriyle ördüğü 15 çift yün çorabı Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi.

Havva Altunkaynak, Şırnak'ta terörle mücadeleyi sürdüren askerler için Berlin´de 15 çift yün çorap ördü. Altunkaynak, çorapları Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na kargo ile göndererek, askerlere ulaştırılmasını istedi. Çoraplar, karlı bölgelerde görev yapan askerlere dağıtıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Havva Altunkaynak´a mektup göndererek teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-02-09 16:22:47



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