Şırnak’ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı

Şırnak’ta şikayetleri olan 42 yaşındaki hasta, ilk kez uygulanan VNotes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Şırnak Devlet Hastanesinde, VNotes olarak adlandırılan vücudunda hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik yöntem ile doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulanmaya başladı. Şırnak Devlet Hastanesine ağrı şikayeti ile başvuran bir hastaya, Op. Dr. Özge Nur Gülen tarafından VNotes yöntemi başarıyla uygulandı. Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Şırnak’ta ilk defa yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Özge Nur Gülen, VNotes ameliyatının 23 yıllık süreçte dünyada yaygın olarak uygulanmaya başladığını, Şırnak’ta ise ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Op. Dr. Özge Nur Gülen, "Daha önce 7 gebelik ve 1 kez laparoskopik kolesistektomi geçirmiş hastamızda VNotes operasyonunu iyi bir ekip çalışması neticesinde gerçekleştirdik. Hastamız kendisine tüplerini bağlama isteği ile bize başvurmuştu. Hastamızın operasyonu yarım saat içinde dikişsiz gerçekleştirdik. Vajinal yoldan laparoskopik operasyonu yaptık. Hastamızın genel durumu iyi, 24 saat içinde taburcu yapılmasını planlıyoruz. VNotes ülkemizde 2016 yılında yapılmaya başlanmıştır. Daha çok fakülte ve eğitim araştırma hastanelerinde yapılıyordu. Türkiye’de de yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bizde bu operasyonu Şırnak’ta gerçekleştirdik. Bu başarılı operasyonda görev alan arkadaşlarımız Op. Dr. Ümmügülsüm Gürbüz, Op Dr. Sertaç Udum, Anestezi Uzmanı Dr. Erdinç Uzunay ve cerrahi hemşire Ensari Dağ’a teşekkür ederim” dedi.

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