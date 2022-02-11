Mehmet Selim YALÇIN/ ŞIRNAK, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan, 120 metre uzunluğunda olan ve termik santral parçaları taşınan TIR, 720 kilometrelik yolu 38 günde tamamlayıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.
İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan ve termik santral parçaları taşınan, 6 metre genişliğinde ve 120 metre uzunluğundaki TIR ile Silopi'ye 720 kilometrelik yolculuk, 38 günde tamamlandı. Güvenlik önlemleriyle 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yapan TIR'a 5 araçla eşlik edildi. Karayolları ekiplerinin kontrolüyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran TIR'daki bazı parçaların sökümüne başlandı. İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek TIR'ın 15 gün sonra Irak´ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2022-02-11 15:44:08
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