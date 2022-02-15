Şırnak'ta PKK operasyonu: 6 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK merkez ile Cizre ilçesinde düzenlenen PKK operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 6 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-02-15 09:03:19
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