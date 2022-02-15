Bilim Kurulu Üyesi Yavuz 'ilk kez' diye duyurdu!

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Şırnak - Van karayolunda 6 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK´nın düzenlediği saldırı davasında terörist Hüseyin Osmanpur´a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezası verildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Şırnak

2022-02-15 12:24:08



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